Ministro Elizalde descarta crisis en frontera norte y señala que "la gente cree esa tesis"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este martes a la tensión migratoria en la frontera con Perú, y descartó las versiones que apuntan a una crisis en la zona.

En entrevista con radio Agricultura, el ministro expresó que "se ha instalado que hay una estampida de personas que quieren salir del país, la información que proporciona la PDI y Carabineros indica lo contrario. Se dijo que por Chacalluta estaban llegando miles de personas para salir a propósito de lo que había dicho un candidato en Chile".

"La gente cree esa tesis y cree que está ocurriendo eso, y los datos son categóricos. En noviembre del año pasado, en promedio diario, salieron 6.249 personas, en noviembre de este año son 5.620", explicó.

Acerca de una posible “presión” en la zona norte en caso de que José Antonio Kast gane las elecciones presidenciales, Elizalde sostuvo que “si uno ve la experiencia comparada, cuando hay políticas más duras, no hay mayor salida de migrantes en situación irregular”.

“Lo que hay es que estos toman resguardos para evitar salir, muchos se esconden. Eso implica tener políticas públicas para hacerse cargo de ese fenómeno, pero no plantear que producto de que un candidato dice váyanse o que el Presidente adopte una medida, estos se van a ir”, afirmó.

“Las fronteras se administran entre dos, eso es bien relevante, y, por tanto, lo que se hace a un lado tiene impacto al otro. Por eso es tan importante la coordinación que existe con las autoridades peruanas, bolivianas y argentinas”, enfatizó.

“Yo me hago cargo de lo que indican las estadísticas oficiales de Chile. Yo le creo a la PDI, le creo a Carabineros, en este caso la PDI es la que elabora el registro de salida y entrada”, recalcó.

“Nosotros tomamos los resguardos, razón por la cual se estableció este diálogo bilateral entre ambos países. Hay una coordinación permanente entre las policías de Perú y las policías chilenas”, cerró.

