Ministro Elizalde confirma reunión con Alvarado la próxima semana: encuentro abrirá ronda de bilaterales

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se reunirá la próxima semana con Claudio Alvarado, su sucesor en el Gobierno de José Antonio Kast.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades”, dio a conocer el secretario de Estado.

En esta línea, señaló que "estamos trabajando por un traspaso de bando que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información necesaria para realizar sus trabajos del primer día, porque finalmente, independientemente de los cambios de Gobierno, la tarea o el trabajo del Estado no puede detenerse".

"Se está subiendo toda la información a través de medios electrónicos, para que esté a disposición de las nuevas autoridades, y se van a realizar reuniones bilaterales entre los ministros de las distintas carteras", indicó.

El titular del Interior insistió en que "estamos trabajando para que toda la información esté disponible a través de medios electrónicos, y de esa manera las nuevas autoridades van a poder contar con la información necesaria para que el trabajo del Estado se realice de muy buena forma, porque al margen de los cambios de Gobierno, realmente el trabajo del Estado es permanente".

