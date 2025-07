Ministro Elizalde asegura que la reforma política del Gobierno tendrá "un apoyo transversal"

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, comentó el proyecto de reforma al sistema político que anunció ayer en el Congreso y aseguró creer que “va a tener un amplio respaldo”.

“En la ronda de conversaciones que hemos tenido con los presidentes tanto de gobierno como de oposición, creo que el proyecto del gobierno va a tener un amplio respaldo”, aseguró Elizalde en entrevista con Radio Duna.

Consultado por los cuestionamientos que han surgido desde ciertos sectores, el ministro comentó que “lo que pasa es que ahí es donde yo insisto que hay una especie de confusión, porque cuando se habla de reforma política se ha hablado de una serie de iniciativas, algunas que tienen acuerdo y otras que no tienen acuerdo”.

“Lo que le puedo decir es que en lo que respecta al proyecto del gobierno, creo que va a tener apoyo transversal”, aseguró.

Agregó que “en lo que respecta a la reforma constitucional, yo lo vengo advirtiendo hace meses, lo dije, tenía amplio apoyo en el Senado, pero no así en la Cámara, y como es una reforma constitucional requiere un cuórum muy alto, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados y nos sigamos promoviendo aquellos aspectos específicos de la llamada reforma política en donde existe consenso o más bien apoyo amplio para que finalmente esas ideas particulares se traduzcan en proyectos de ley aprobados”.

En la entrevista Elizalde también se refirió al umbral de 5% que busca incorporar la reforma constitucional de los senadores y dijo que "cuando nosotros presentamos la indicación sustitutiva no incorporamos el umbral porque, en primer lugar, entendemos que este no es un tema que cuente con apoyo amplio en la Cámara. Y cuando digo la Cámara, me refiero a partidos de gobierno y de oposición, partidos del oficialismo y de oposición que han manifestado sus reparos respecto del umbral".

Y explicó, “aquí lo que ha habido es que, teniendo una norma vigente que establece que los partidos que no cumplen un umbral pierden su existencia legal, de hecho, 12 partidos dejaron de existir legalmente en la elección pasada, los electos por los partidos de siempre se empiezan a cambiar de partido y empiezan a formar nuevos partidos en el Congreso. Y eso es lo que denominamos una atomización desde la élite, desde arriba, no desde abajo”.

“Por tanto, el proyecto que nosotros hemos planteado, en primer lugar, la indicación que propusimos para que quien renuncie a su partido pierda el escaño y, por otro lado, elevando los requisitos para constituir nuevos partidos genera un desincentivo a esta atomización que viene desde arriba, que es la que se expresa en la conformación del Congreso Nacional”, agregó.

Finalmente, el ministro también abordó la primaria que tuvo como ganadora a Jeannette Jara y señaló que “lo relevante, el oficialismo, el progresismo, se puso de acuerdo en participar de una primaria para definir una candidatura unitaria y lo que corresponde en democracia es respetar los resultados”.

Y enfatizó: “Cuando uno voluntariamente concurre a un evento democrático, como en el caso de las primarias, corresponde respetar el resultado y, por tanto, el compromiso de todos fue ponerse al día siguiente o la misma noche el resultado, detrás de quien resultara ganador o ganadora”.

PURANOTICIA