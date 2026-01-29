Ministro del Trabajo reitera críticas a la UDI por clausurar proyecto de sala cuna universal “por secretaría”

Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo, se sumó a las críticas de otros secretarios de Estado por el estancamiento que provocó la UDI -en el Congreso- al proyecto de sala cuna universal y agregó que las posibilidades de que la iniciativa vea la luz en marzo son “acotadas”.

En entrevista con Radio Pauta, Boccardo aseguró que la posición del gremialismo “clausura un debate de manera administrativa, por secretaría, cuando se podrían haber dado los argumentos en la comisión, podría haber habido un resultado a favor o en contra, pero los días que se perdieron eran muy valiosos”.

“El gobierno no tiene una diferencia con la oposición, tiene una diferencia con la UDI, y tiene una diferencia no sobre que sea legítimo discutir sobre el proyecto. Tenemos una diferencia respecto a que los debates ciudadanos no se clausuran por secretaría”, aseguró Boccardo.

Y agregó que “si la propia comisión decía que faltaba debate, podía haber perfectamente pedido sesiones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esas son atribuciones que se pueden tener. Y eso no ocurrió”.

Sobre la respuesta de la colectividad liderada por el diputado Guillermo Ramírez, dijo que “las apreciaciones que tienen sobre el financiamiento al menos han planteado solamente ideas generales, en un concepto general de crítica al financiamiento, pero no han planteado una propuesta concreta sobre la mesa”.

“En política nunca se puede dar por muerto los proyectos, sí creo que siendo muy transparente con la ciudadanía (...) efectivamente para que se resuelva durante marzo las chances son acotadas”, agregó.

“Las condiciones para que este proyecto avanzara era que se construyera un acuerdo transversal que permitiera que en pocos días se hiciera una tramitación tanto en la Cámara como en el Senado. Haber perdido estos días de tramitación tiene efectos y dentro de esos efectos es que en marzo habría que construir un acuerdo muy muy fuerte durante febrero para que efectivamente se construya un acuerdo transversal”, señaló.

El titular del Trabajo afirmó que el gobierno está disponible para continuar las conversaciones y destrabar los nudos para sacar adelante el proyecto.

“Creo que hay un espacio, pero ese espacio implica que más allá de declarar que hay disposición de avanzar en sala cuna, porque venimos escuchando eso hace décadas, creo que hay que poner en hechos lo que se dice en el discurso. Y si eso está disponible, nosotros vamos a trabajar durante todo el mes de febrero y la semana que nos queda de marzo para avanzar, pero eso requiere de dos para llegar a un acuerdo”, finalizó.

PURANOTICIA