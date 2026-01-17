Ministro del Trabajo: "No hay excusas" para no aprobar la sala cuna universal

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, aseguró que “no hay excusas” para retrasar la aprobación del proyecto de sala cuna universal, afirmando que se trata de una iniciativa con amplio respaldo ciudadano y con efectos positivos tanto para las familias como para los empleadores.

En entrevista con Chilevisión, el secretario de Estado sostuvo que las principales reformas laborales impulsadas por el actual gobierno —como el salario mínimo, las 40 horas y la reforma de pensiones— se encuentran en plena implementación y deben mantenerse vigentes en el futuro gobierno. En ese sentido, recordó que el presidente electo ha manifestado su voluntad de respetar las leyes ya promulgadas.

Respecto de la sala cuna universal, Boccardo enfatizó que el diseño del proyecto evita generar costos adicionales, ya que contempla cotizaciones graduales, apoyo a jardines y salas cunas privadas, y el fortalecimiento de la red pública. “No hay ninguna excusa para que no aprobemos la sala cuna en estas semanas que quedan, porque los efectos positivos que tiene son relevantes”, afirmó.

El ministro también destacó que la agenda laboral incluye la negociación multinivel, mecanismo que busca reconocer las distintas realidades productivas del país, permitiendo pactos laborales más flexibles, mejoras salariales y un impulso a la productividad, descartando que se trate de una medida perjudicial para los empleadores.

Finalmente, Boccardo subrayó la importancia de dar continuidad a otras políticas sociales, como el subsidio unificado al empleo, que beneficia a mujeres jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad en pequeñas y medianas empresas. “Creemos que existe bastante acuerdo con la oposición para aprobarlo, y será una herramienta útil para cualquier gobierno que asuma”, concluyó.

