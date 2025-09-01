Ministro del Interior también critica la propuesta "Chao préstamo" de Kast: "Amenaza conquistas importantes"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como “preocupante” la propuesta previsional del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, conocida como “Chao préstamo al Estado”. A su juicio, la iniciativa representa “una amenaza a conquistas importantes” y pone en riesgo el aumento de las pensiones, principal logro de la reforma impulsada por el Gobierno.

En entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad explicó que “cuando se es preso de ideologismos, se hacen planteamientos que representan una amenaza a conquistas importantes”, afirmó. Además, defendió que el actual sistema cuenta con financiamiento garantizado, sin necesidad de recurrir al endeudamiento ni a la aprobación anual de la Ley de Presupuesto.

La propuesta de Kast busca “terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional” y reemplazarlo por “la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”, según el punto 7 de su programa económico.

Además, el ministro destacó el carácter transversal del acuerdo previsional: “Requirió generosidad y sentido patriótico de distintos sectores políticos y por eso es tan relevante implementar esta reforma”.

En ese sentido, advirtió que “es preocupante que haya quienes anuncian un eventual retroceso respecto a una reforma que finalmente es una buena noticia para los pensionados, las pensionadas, para quienes están pronto a jubilarse, para todas las trabajadoras y trabajadores”.

Ante las críticas del Partido Social Cristiano, que anunció una acusación ante la Contraloría por presunto intervencionismo electoral, Elizalde rechazó los cuestionamientos. “Pero mire qué absurdo. La actuación del Ejecutivo se enmarca en la libertad de expresión, principio consustancial a la democracia”.

El ministro argumentó que el rol del Gobierno es “precisar los hechos y responder a críticas infundadas, incluso aquellas basadas en fake news. Si se cuestiona el sentido de la reforma, lo que corresponde es que se le explique. Eso forma parte de la libertad de expresión”, remarcó.

