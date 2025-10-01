Ministro del Interior sobre Kast: “No ha sido capaz de explicar qué es lo que va a recortar"

Álvaro Elizalde comentó la propuesta del candidato republicano, José Antonio Kast, de recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares, tema al cual hizo alusión el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la alusión que el Presidente Gabriel Boric hizo al candidato José Antonio Kast, sobre la opción de recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares y la defendió en el hecho que el candidato lleva tiempo sin explicar cómo pretende hacer tal reducción.
“No sé cuántas semanas han pasado desde que el candidato Kast planteó la reducción de 6.000 millones. Hasta el día de hoy no ha sido capaz de explicar qué es lo que va a recortar”, aseguró Elizalde en entrevista con Radio Agricultura.
Y emplazó: “si alguien obviamente aspira a presidir Chile, tiene que hacerlo sobre la base de propuestas claras y transparentes”.
“Estamos hablando de 6.000 millones de dólares, o sea un porcentaje significativo del presupuesto. Y, adicionalmente, las críticas han provenido incluso de su propio sector. Destacados economistas del mundo de la derecha han planteado que se tiene que precisar en qué va a consistir ese recorte”, agregó Elizalde.
“Si uno aspira a una reducción de esa magnitud, tiene que hacerlo afectando aspectos relevantes del presupuesto, donde obviamente está concentrado el gasto social”, finalizó.
