Ministro del Interior respalda a Gajardo y Gendarmería ante crisis por liberaciones erróneas y corrupción

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a respaldar al titular de Justicia, Jaime Gajardo, y al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, en medio de la crisis que enfrenta la institución por nuevas liberaciones erróneas de reos y una investigación por corrupción al interior de las cárceles.

“Entre el año 2010 y el año 2022, la población penal disminuyó y las mayores disminuciones se produjeron en los dos gobiernos del presidente Piñera. Y lo que ha acontecido bajo el gobierno del presidente Boric es que ha aumentado la población penal. Nosotros teníamos poco más de 39 mil privados de libertad en el año 2021, hoy día tenemos más de 63 mil, o sea, un aumento de más del 50%”, aseguró Elizalde en entrevista con Radio Agricultura.

La crisis de Gendarmería se profundizó con la denominada “Operación Apocalipsis” que terminó con casi 50 gendarmes detenidos, quienes integraban una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios, a lo que se sumaron ocho liberaciones erradas.

Según Elizalde, pese al fuerte incremento en la cantidad de personas privadas de libertad, los casos que han generado alto impacto público no son proporcionales al aumento del sistema.

“Tenemos menos casos, que han generado tanto interés público y mediático, respecto de errores en la liberación de personas que no corresponden”, aseguró el ministro.

Pero aclaró que “se han hecho los sumarios internos, y se han puesto a disposición de la justicia los antecedentes y deberá determinar qué pasó, si se trató de un error o eventualmente de un delito, si hubo negligencia o eventualmente dolo… nosotros esperaremos que esa investigación se lleve adelante de manera acuciosa”.

“Se han llevado adelante investigaciones para enfrentar focos de corrupción dentro de las cárceles. Y hay un nivel récord de personas detenidas el año pasado en distintas investigaciones en distintos centros carcelarios a lo largo del país. Y esas han sido posibles por la colaboración decidida tanto del Ministerio de Justicia como del alto mando de Gendarmería”, agregó

Y afirmó que “por lo tanto, yo creo que hay que apoyar a quienes están liderando la tarea de enfrentar todos los focos de corrupción dentro de Gendarmería”.

El ministro no solo respaldó el rol de Gajardo frente a las críticas del gremio, sino que además cuestionó que sus “declaraciones hayan sido interpretadas como un agravio, insistiendo en que las investigaciones buscan precisamente fortalecer la institución y no debilitarla. Nadie se podría sentir ofendido porque se señale que estos hechos deben ser investigados”, cerró.

En la entrevista, el jefe de gabinete abordó, además, la eventual extradición de Galvarino Apablaza, luego de que este perdiera la calidad de refugiado en Argentina.

“Siempre hemos sido partidarios, que los delitos cometidos en Chile sean esclarecidos, investigados por la justicia chilena, que es lo que corresponde”, señaló.

“Lo que corresponde aquí es que se sigan los canales regulares y cuando hay una solicitud de extradición esta se canaliza a través de la Cancillería”, agregó el ministro.

En ese contexto, Elizalde explicó que en estos casos “es la justicia chilena la que finalmente toma la decisión y es la Cancillería la que realiza los trámites para que estos procesos se lleven adelante”.

“Lo más relevante es que en Chile el Poder Judicial es un poder independiente del gobierno y eso da garantía de imparcialidad en las investigaciones que se llevan adelante”, finalizó.

PURANOTICIA