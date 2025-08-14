Ministro del Interior no descarta lista única parlamentaria: "La negociación está en marcha todavía"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FVRS) y Acción Humanista (AH) de competir en dos listas parlamentarias, calificándola como una “mala noticia para el país y el progresismo”.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado no descartó que aún pueda alcanzarse un acuerdo entre las fuerzas oficialistas. “La negociación está en marcha todavía. Por tanto, yo preferiría que sacáramos las conclusiones respecto de lo que pasó una vez que se inscriban las listas, ahí vamos a ver los detalles respecto de qué es lo que solicitó cada partido político, cuál fue la real voluntad de actuar con la generosidad que requería un esfuerzo de esta naturaleza”, señaló.

Elizalde reiteró que el Ejecutivo ha sido claro en su postura: “Nosotros fuimos explícitos respecto de que para mejorar la elegibilidad y una mejor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional una lista única es un instrumento imprescindible. Y, por tanto, la división en dos o más listas lo que va a permitir es que los partidos tengan más candidatos, pero menos electos”.

A su juicio, “cuando un objetivo tan relevante como este no se consigue creo que finalmente da cuenta de falta de voluntad y convicción al respecto”, apuntando directamente al rol de “algunos actores”.

El ministro también reveló que hubo sectores que desde el inicio impulsaron la idea de listas separadas. “Había quienes ya desde hace mucho tiempo promovían las dos listas. Fueron explícitos durante mucho tiempo. Y bueno, conversando con ellos, finalmente se logró que se sentaran a la mesa de negociación, pero a regañadientes”.

En el día miércoles, el diputado Jaime Mulet, quien fuera precandidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) en la primaria oficialista, explicó que el fracaso en la negociación de los partidos que respaldan a Jeannette Jara para conformar una sola lista parlamentaria se debió a que “no hubo voluntad”.

