Ministro del Interior descarta conflicto de interés en plan de Reconstrucción: "No tiene ninguna lógica ni sentido"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó los cuestionamientos de la oposición al proyecto de Ley del plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad señaló que "es un proyecto que tiene su fundamento en la reconstrucción, al cual se le agregan instrumentos que faciliten financiar ese fondo que nos permitirá reconstruir físicamente Biobío, Ñuble y lo que está postergado en Viña del Mar. Y también hay una reconstrucción entre comillas institucional, en orden a modificar ciertas normas que destraben la inversión en nuestro país".

Añadió que "yo creo que cuando uno suma ese conjunto de objetivos, reconstruir físicamente, de hacer que los permisos puedan aprobarse más rápido para dar certeza regulatoria, administrativa, y cuando se establecen mecanismos que dinamicen la economía, yo creo que es un mix que contribuye a un mismo objetivo que es crecer más y generar empleo".

En cuanto a la situación de las Pymes, el secretario de Estado explicó que “hoy día tienen una tasa real de impuestos del 12,5%. Si nosotros ahora tomamos este beneficio que está incorporado en el proyecto, que dice relación con el crédito tributario, en promedio, al final del día esa tasa impositiva termina bajando a alrededor de un 7%".

"Por lo tanto, ahí hay un beneficio indirecto, y obviamente en la tasa formal normal, siempre las Pymes han tenido esta aspiración que se mantenga", indicó.

En esta línea, recordó que "el Presidente de la República durante su campaña siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar y el punto es en la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo".

Respecto al acuerdo con el Partido de la Gente (PDG), Alvarado dijo que "va en otra línea al 12,5% de las Pymes. Dice relación con devolución del monto correspondiente al IVA por la adquisición de determinados elementos, fundamentalmente orientados en temas de salud del adulto mayor, como son medicamentos, pañales, y a través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%".

En cuanto a las críticas desde la oposición de un eventual “conflicto de interés”, el titular del Interior sostuvo que “no me imagino a ninguna persona en Chile que esté pensando de que colaboradores exitosos del sector privado que hoy día llegan a colaborar con un Gobierno, lo hagan pensando que estando en el gobierno hay que generar normas y leyes para beneficios personales".

"Esto yo solamente lo veo como tratar de generar una situación política que llame la atención, pero un debate que, en el fondo, no tiene ninguna lógica y ningún sentido. Y tal es así, de que yo siento que mientras el diputado Manouchehri más escala sus declaraciones respecto al proyecto, a los ministros, hay mucha gente centrada, moderada, reflexiva en el parlamento, que se acerca en los pasillos y le dicen, mira, yo en esa posición no estoy de acuerdo, tranquilo, yo los voy a apoyar", precisó.

Respecto a la posibilidad de que ministros se pudieran ver beneficiados por la exención al pago de contribuciones para personas de 65 años o más, el ministro Alvarado señaló que “todas las normas que se establecen son de carácter general. Yo lo he dicho y lo he manifestado públicamente, esto no está hecho, la excepción de las contribuciones, entre aquellos que tienen más o que tienen menos, los que tienen menos generalmente están exentos de contribuciones".

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