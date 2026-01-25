Ministro del Interior defiende respuesta del Gobierno ante incendios en zona centro sur

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, negó que el Ejecutivo haya actuado con demora tras los incendios que afectaron a la zona centro sur del país, descartando críticas sobre un supuesto retraso en la toma de decisiones durante la emergencia.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Elizalde aseguró que “no hubo demora” y enfatizó que “ninguna de las decisiones que se tomó esa noche se retrasó”, defendiendo el actuar del Gobierno frente al avance del fuego.

El secretario de Estado cuestionó las acusaciones y sostuvo que el debate sobre la tardanza resulta “mezquino” y se basa en “la ignorancia”, apuntando a que muchas críticas provienen de personas que, según él, no comprenden cómo funciona el sistema de emergencia en Chile.

En ese contexto, explicó que el despliegue de las Fuerzas Armadas se activa mediante una instrucción presidencial, lo que permite su intervención inmediata. Además, destacó que la Armada inició rescates de forma rápida, y remarcó que, ante una orden del Presidente, las FF.AA. “salen a la calle” para apoyar las labores.

Finalmente, Elizalde también respaldó la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, asegurando que “ha hecho un buen trabajo” y resaltando que ha impulsado el Plan de Emergencia Habitacional, además de mantener una labor activa en su cartera.