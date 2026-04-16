Ministro del Interior defiende rebaja de impuestos y afirma que no afectará ayudas sociales

Claudio Alvarado respaldó la reducción del gravamen de primera categoría al 23%, anunciada por el Presidente Kast, descartando mermas en el gasto social.
Como parte del proyecto de reconstrucción nacional, la disminución del gravamen de primera categoría desde un 27% a un 23% fue ratificada por el Presidente José Antonio Kast. Frente a este anuncio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió en defensa de la iniciativa, garantizando que la aplicación de esta política no traerá consigo ninguna disminución en las ayudas estatales dirigidas a la ciudadanía.
Durante una conversación sostenida con Meganoticias, el secretario de Estado argumentó los motivos detrás de la decisión gubernamental, expresando que "durante más de una década este país ha ido subiendo sus tasas de impuesto y lo único que hemos escuchado es que el empleo se destruye, la economía no crece, el país se endeuda y tiene un déficit fiscal. En ese escenario, obviamente es muy difícil para toda familia poder sustituir y poder progresar".
Siguiendo con su análisis sobre el panorama económico, la autoridad remarcó que "cuando la receta ha sido equivocada, algún día tenemos que ir con un cambio de dirección, que es bajar las tasas de impuestos para que las empresas sean más competitivas y, de esa manera, tengan interés en invertir, en generar desarrollo, progreso y más empleo".
En cuanto a las cifras laborales que maneja el Ejecutivo, Alvarado detalló que "nosotros hoy día tenemos una tasa de empleo sobre el 8%, por lo tanto nuestro objetivo es llegar a una meta de pleno empleo a finales de nuestro Gobierno, que significa una tasa del orden del 6,5%".
Para equilibrar las finanzas públicas frente a esta menor recaudación, el titular de Interior reveló que se ejecutará una contención del gasto fiscal equivalente a 3 mil millones de dólares durante el presente ejercicio. Sobre este punto, aclaró que "nosotros estamos haciendo un ajuste este año de 3 mil millones de dólares, por lo tanto vamos a dejar de gastar no en beneficios sociales, sino en plata mal gastada, en consecuencia por ahí empezamos a compensar".
Finalmente, la autoridad reiteró su compromiso con la protección de los sectores más vulnerables, subrayando que "absolutamente ningún beneficio social se va a recortar, porque estas son medidas de mediano y largo plazo, donde queremos reconstruir la arquitectura impositiva de nuestro país para que volvamos a crecer".
PURANOTICIA