"El Gobierno pasado salía a balazos": Ministerio de Seguridad borra posteo sobre operativo en Temucuicui y oposición oficiará a Contraloría

En un operativo coordinado entre Carabineros de Chile y la Fiscalía, además del apoyo de personal del Ejército, se realizó un allanamiento en la comunidad de Temucuicui que terminó con la detención de cinco personas.

Diverdas autoridades gubernamentales y parlamentarios del oficialismo valoraron el procedimiento realizado durante la madrugada de este miércoles, en ellas, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

“Allanamiento en Temucuicui con cinco detenidos por Ley 20.000. Impecable operativo de Carabineros y Fiscalía con apoyo del Ejército. El Estado recupera el control”, destacó.

Pero otro mensaje generó polémica en redes sociales. A las 15:29 horas de este miércoles, en la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública en X se publicó: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”.

El escrito hacía referencia a la fallida visita de la exministra del Interior, Izkia Siches, en marzo de 2022. La exsecretaria de la administración de Gabriel Boric no pudo ingresar a la zona luego de que en el trayecto se realizaran disparos al aire y cortaran el camino con barricadas.

Finalmente, a las 15:47 horas el posteo fue eliminado. Desde el ministerio explicaron que se trató de una equivocación de la persona a cargo de redes sociales.

Tras lo acontecido, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, anunció que oficiará a Contraloría.

En X, la legisladora publicó que “hace algunas semanas, de manera transversal, condenamos las agresiones dirigidas contra la ministra Ximena Lincolao, por cuanto cualquier ataque a una autoridad de la República reviste la mayor gravedad. Sin embargo, hoy el propio Gobierno, a través de sus redes institucionales, opta por mofarse de un ataque armado sufrido por una exministra. En razón de lo anterior, oficiaremos a la Contraloría General de la República (CGR) para que arbitre las medidas disciplinarias que correspondan”.

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