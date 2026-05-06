Capturan a banda que baleó con un subfusil Uzi a víctima de portonazo en Providencia

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro sujetos imputados por el "portonazo" del lunes en la comuna de Providencia, donde la víctima fue herida en el tórax por un disparo efectuado con un subfusil Uzi.

El grupo de aprehendidos está compuesto por un ciudadano chileno y tres de nacionalidad venezolana, figurando dos menores de edad entre ellos. Actualmente, las autoridades indagan la participación de esta agrupación en otros ilícitos de la misma índole, además de su posible nexo con la organización criminal Tren de Aragua.

Respecto a las diligencias, el subprefecto Alejandro Armijo entregó detalles sobre el perfil de los imputados, señalando que "efectivamente, los cuatro sujetos que logramos detener, tres de ellos venezolanos, uno chileno, podrían tener vinculación con bandas internacionales".

Asimismo, el oficial de la policía civil destacó la rapidez del operativo para dar con el autor material del ataque armado. Sobre este punto, añadió que "en tiempo récord se logró ubicar al sujeto que actúa como tirador que ocupa el arma larga en este delito, quien hiere a la víctima con un disparo en el tórax".

Los hechos se desencadenaron a las 22:00 horas del lunes en la calle Eduardo Munita Quiroga. En ese instante, el afectado se disponía a visitar a unos amigos. La principal hipótesis apunta a que los antisociales lo venían siguiendo a bordo de otro vehículo, puesto que la intercepción por parte de la banda se produjo apenas estacionó frente al inmueble.

Durante el atraco, el conductor fue obligado violentamente a descender de su station wagon marca Suzuki. Al oponer resistencia al robo, uno de los delincuentes percutó el arma a corta distancia, dándole un tiro justo debajo de la axila derecha. Tras el ataque, personal del SAMU derivó al herido hasta el Hospital Indisa, recinto médico donde permanece internado con diagnóstico grave, aunque fuera de riesgo vital.

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