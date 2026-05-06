Aprueban sobreseimiento definitivo de investigación por accidente donde murió el expresidente Piñera

El Juzgado de Garantía de Río Bueno acogió la solicitud del Ministerio Público de sobreseer definitivamente la causa del accidente aéreo ocurrido en febrero de 2024 en el Lago Ranco, donde falleció el expresidente Sebastián Piñera.

El helicóptero donde se trasladaba el exmandatario y otras tres personas capotó en la región de Los Ríos el día 6 de febrero.

La Fiscalía desarrolló una investigación que contó con la colaboración de diversas instituciones, como la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, Bomberos y Servicio Médico Legal.

Asimismo, se dispusieron todas las diligencias necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos y sus causas, descartándose la existencia de algún delito y confirmando que se trató de un lamentable accidente aéreo.

El abogado de la familia Piñera, Jorge Gálvez, señaló que "después de una muy acuciosa investigación de parte del Ministerio Público, se estableció fehacientemente que no existió ningún hecho de carácter doloso ni negligente de terceras personas ni del propio piloto en el accidente que terminó con la vida de el expresidente Piñera".

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