Ministro del Interior: "Antes de presentar presupuesto, ya ha habido críticas a contenido"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a los parlamentarios a discutir con “altura de miras” la Ley de Presupuesto 2026 y a terminar con los cuestionamientos anticipados a un proyecto que aún no se presenta.

“Me llama la atención, quizás porque es un año electoral, que antes de que se presente el presupuesto ya ha habido críticas a su contenido”, expresó el titular de Interior en entrevista con Radio Duna.

Elizalde comentó que, “es decir, se critica lo que no se conoce, entonces eso refleja que quizás hay un perjuicio o una tentación de algunos actores de no llevar el debate conforme a su mérito, respecto a lo que necesitan las chilenas y chilenos".

Por lo mismo hizo un llamado a los parlamentarios a “tener un debate con altura de miras, con sentido de país y con responsabilidad”.

Aunque sin adelantar los detalles del presupuesto, el ministro señaló que el gobierno “va a continuar con su compromiso de la convergencia fiscal, y por tanto actuar con responsabilidad fiscal, y al mismo tiempo va a seguir fortaleciendo el gasto social, lo que ha sido obviamente la característica de los presupuestos que se han aprobado bajo el mandato del Presidente Boric”.

Además, el titular del Interior señaló que el gobierno “actúa con una gran responsabilidad”, y que se recibió al país con un déficit de casi 11 puntos.

“Eso es una cantidad enorme. Era el resultado del gasto que se desarrolló durante la pandemia, que hizo que parte importante también de los ahorros que tenía el país se gastaran y que también tuvo un efecto inflacionario”, comentó.

Elizalde aseguró que el aumento de la deuda durante este gobierno “va a ser el menor de los últimos cuatro gobiernos, y eso es bien importante en términos generales”.

“Y por el contrario, vamos a entregar un país ordenado fiscalmente, que es muy importante porque finalmente, si es que un país gasta más de sus ingresos, bueno, terminamos con cuadros que han acontecido en otros países de la región con situaciones económicas muy complejas", sostuvo.

Consultado si este presupuesto va a traer disminución en los gobiernos regionales, Elizalde aunque no entró en detalles, sí afirmó que “va a haber medidas para efectos de que los niveles de ejecución sean mayores”.

El ministro del Interior se refirió, además, a la difícil tramitación en el Congreso, donde se aprobaron históricas reformas para restringir el sufragio extranjero y también para multar a los chilenos que no voten.

“Fue una jornada importante donde se plasmó en una votación bastante amplia el acuerdo que el Gobierno ha promovido durante meses”, comentó Elizalde.

Sobre los descuelgues del oficialismo, el titular de Interior indicó que esto “forma parte de la realidad parlamentaria” el que haya algunos que voten en otro sentido, “independientemente de cómo lo hagan, mayoritariamente sus bloques”.

“Pero lo cierto es que ayer hubo una mayoría amplísima, más de 120 votos, para establecer la sanción, y más de 140 en el caso de la reforma constitucional", recordó.

En cuanto a la postura del Ejecutivo en esta materia, el ministro reiteró que gobierno “siempre dijo que no tenía objeción con la multa para votar, pero era necesario debatir estos temas para generar la mayoría que era imprescindible para la aprobación de la norma”.

