Ministro de Transportes y posible malestar ante alza de combustibles: "En el gobierno anterior se subió la tarifa $95 y nada ocurrió"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, espera que no haya manifestaciones en caso de alzas por el aumento el precio de los combustibles, pues argumentó que "en el gobierno anterior se subió la tarifa $95 y nada ocurrió".

“No es primera vez que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo (...) es uno de los factores que más se ve afectado y por supuesto eso repercute directamente en la oferta de diferentes servicios de transporte, como los camiones, los taxis colectivos, los buses en regiones, y, por lo tanto, eso se está monitoreando permanentemente", explicó en entrevista con radio Infinita.

Y agregó que ante estas crisis "las variaciones en los precios han ocurrido históricamente y tienden a estabilizarse con el tiempo, y en ese sentido, los mecanismos que dispone el Estado de Chile para generar mitigación en las variaciones de precio tienen un resultado adecuado".

Sobre cómo se podría mitigar el malestar expresado por gremios de transportes de carga, señaló que "estas conversaciones son permanentes, yo creo que acá lo importante es mantener el diálogo, todos tenemos que ser conscientes de la realidad internacional, una realidad que afecta no solo a Chile, sino a muchos otros países".

"Y por supuesto que está la disponibilidad de conversación y mantener las puertas abiertas para avanzar en aquellas medidas dentro de la realidad que como país seamos capaces de hacernos cargo, y ver de qué forma generar una oferta que sea sostenible en materia de precios y permita distribuir las necesidades, tanto de carga como de movilidad a nivel nacional", explicó el ministro de Transportes.

Por la posible molestia de la ciudadanía ante el alza de los combustibles y la realización de manifestaciones, De Grange defendió que "el gobierno anterior subió la tarifa del transporte público de Santiago $95 y nada de lo que mencionas ha ocurrido".

"O sea, yo espero que tengamos la madurez como país de abordar estos temas mediante el diálogo, mediante un sentido de realidad, y, por supuesto, hacer todas las gestiones posibles para que el impacto de los precios internacionales dure lo menos posible y sea lo mayor controladamente posible", finalizó De Grange.

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