Ministro de Transportes se muestra "optimista" y espera que la crisis internacional por los precios del petróleo "no dure mucho"

El ministro de Transportes, Louis de Grange, expresó su confianza en que la actual crisis internacional vinculada al precio del petróleo no se extienda por mucho tiempo.

En conversación con radio Cooperativa, el secretario de Estado enfatizó que se trata de un fenómeno global que afecta directamente a Chile, considerando que el combustible es el principal producto de importación del país.

"El tema de fondo es no olvidar por un momento que esta es una crisis global y que le pega a todos los países del mundo, a Chile particularmente”, mencionó.

La autoridad explicó que el impacto en el país se debe a que “el principal producto de importación chileno es el petróleo”. A ello se suma una estrechez fiscal, "derivada del déficit estructural que generó el anterior gobierno en materia presupuestaria, déficit de 3,5 por ciento, que se gastó mucho más de lo que somos capaces de producir", según dijo.

Para de Grange, la combinación de ambos factores, externos al actual Ejecutivo, explica las decisiones adoptadas.

También destacó que “hay recursos que se están inyectando de manera bien específica, justamente para paliar esto”.

El ministro insistió en que se trata de una coyuntura que inevitablemente afectará a la ciudadanía: “Es una crisis que de una u otra manera a todos nos va a afectar”.

No obstante, expresó optimismo: “Por supuesto que tengo la esperanza de que esta crisis no dure mucho, ya han salido cifras del precio internacional del petróleo, que ya bajó de los 100, por lo tanto, espero que esta crisis no dure mucho y que cuando finalice, los precios vuelvan y esa reducción en los precios internacionales del petróleo se va a trasladar inmediatamente al precio público”.

Finalmente, reafirmó su visión positiva: “Soy optimista, confío en que esta crisis no dure mucho más, las señales macroeconómicas muestran la luz al final del túnel más temprano que tarde (...) espero que el efecto de esta alza se logre mitigar y disuadir en los próximos meses”.

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