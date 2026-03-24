Ministro de Transportes por alza en combustibles: "El Gobierno sí está actuando y tomando medidas concretas"

El ministro de Transportes, Louis de Grange, abordó los anuncios del Gobierno respecto a los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En conversación con ADN, la autoridad afirmó que “es importante empatizar con los efectos a nivel global que deja la crisis en Medio Oriente, porque son alzas nunca antes vistas”.

“Lo importante es transmitir a la ciudadanía, sobre todo a los más afectados, que el Gobierno sí está actuando y tomando medidas concretas”, indicó.

En cuanto a las medidas de mitigación, el secretario de Estado manifestó que "congelar la tarifa en el transporte público en Santiago es una buena noticia, y se está haciendo un esfuerzo equivalente en regiones".

Explicó que "el objetivo es lograr que la locomoción colectiva mantenga sus tarifas en regiones, pero eso va a ir dependiendo según contratos".

Respecto al bono de $100 mil anunciado para taxis y colectivos, comentó que este beneficio irá a aquellos que “están inscritos en el registro” y que el monto será entregado “por vehículo”.

“Hay que hacer una gestión adicional, que se les va a informar a la brevedad cuando ya esté aprobado el proyecto. Es un trámite que no es automático, pero sí va a ser bastante diligente, va a ser bastante rápido en términos simples", explicó.

En esta línea, de Grange sostuvo que “no es que el Gobierno le está subiendo el precio al combustible, sino que como país, donde nuestra principal importación es el petróleo, nos vemos afectados”.

Finalmente, reflexionó que “muchas veces las urgencias nos hacen tomar algunas decisiones quizá que después en el largo plazo no fueron las mejores. Yo creo que hay que tener perspectiva, hay que mirar hacia adelante”.

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