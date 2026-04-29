Ministro de Transportes confirma que "no vamos a seguir comprando buses de dos pisos" por recorte del 3%

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó que -como medida dentro del recorte presupuestario del 3%- no se comprarán más buses de dos pisos, pues “tienen muchas dificultades operacionales y son muchísimo más caros”.

En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado fue consultado sobre las áreas que podrían verse afectadas en la cartera por el ajuste, a lo que respondió que están realizando cambios que permitan reducir costos sin “afectar la calidad del servicio”.

En esa misma línea, la autoridad detalló las alteraciones operativas ya implementadas en la red. Al respecto, precisó que "durante el horario nocturno se han hecho modificaciones en torno a los buses articulados, conocidos como ‘oruga’, los cuales no funcionarán de noche, siendo reemplazados por buses de 12 metros, esto porque son el doble de caros (...) Está reemplazando un bus más caro por uno más barato porque son muy poquitos los pasajeros".

A pesar de estas sustituciones de flota en horarios específicos, el máximo representante del ministerio fue enfático en descartar cualquier tipo de merma tanto en la frecuencia de los recorridos como en el estándar entregado a los usuarios.

Volviendo a la situación de las máquinas de dos niveles, De Grange reiteró que el Estado no volverá a invertir en ellas. Para sustentar esta determinación, el ministro argumentó que dichos vehículos "tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles; al revés, tienen recorridos muy acotados, son muchísimo más caros, no existen los repuestos, hay que mandarlos a comprar desde China, es carísimo porque la escala de producción es muy baja; además, tienen peor calidad de servicio".

A los inconvenientes técnicos y financieros, sumó un factor de eficiencia en los trayectos, agregando que "los buses de dos pisos son más lentos que los otros porque pasan más tiempo en cada parada, porque las personas tienen que subir al segundo piso y eso es más lento".

Finalmente, el titular de Transportes puntualizó que todas estas medidas corresponden únicamente a movimientos de "perillas" diseñados para cumplir con la meta del 3% de ajuste presupuestario. Con esto, descartó de plano que la reducción de fondos vaya a traducirse en la descontinuación de algún programa vigente dentro de la secretaría de Estado.

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