Senado despacha el proyecto “Escuelas Protegidas”: vuelve a la Cámara de Diputados para su último trámite

A tercer trámite fue despachado el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa luego que la Sala del Senado sometiera a votación las indicaciones presentadas.

La propuesta conocida como "Escuelas Protegidas" volverá a la Cámara de Diputados para la revisión de los cambios introducidos por la Comisión de Educación del Senado y respaldados por el pleno.

En el debate en particular quedaron en evidencia diferencias entre las y los parlamentarios respecto a temas como el rol de las policías en los procedimientos de revisión de mochilas, la edad de los estudiantes que serán sometidos a revisión, la objeción de conciencia de los funcionarios del establecimiento que deben ejecutar la revisión y el acceso a la gratuidad en la educación superior de los estudiantes sancionados por esta ley.

Con todo, la senadora Beatriz Sánchez hizo reserva de constitucionalidad en relación a la vulneración del derecho a la vida privada y la libertad personal, explicando que la revisión vulnera la Convención de los Derechos del Niño.

También se pidió recalificación del quorum del artículo segundo, pasando de quorum simple al que corresponde a la ley de quorum calificado dada la injerencia de las normas en la vida privada. Dado que la recalificación fue rechazada, las senadoras Yasna Provoste y Claudia Pascual también hicieron reserva de constitucionalidad.

LO APROBADO

De acuerdo a lo aprobado en la Sala tras la revisión que hizo la Comisión de Educación, el proyecto establece que:

Para resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos, la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento.

Esta revisión deberá evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y deberá realizarse en lugares especialmente designados. Queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de vestimentas.

Se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos. Si se hallaren elementos potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.

En caso de negativa del estudiante, el personal deberá informar de manera inmediata a sus padres y apoderados para que, al menos uno de ellos, concurra a revisar las pertenencias. En tanto, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo en un espacio adecuado que deberá ser distinto del de la sala de clases.

Si el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante persiste en su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor informar a la Oficina Local de la Niñez.

En el caso de que el padre, madre o apoderado no concurra dentro del plazo y /o condiciones específicas contenidas en el reglamento interno, el sostenedor del establecimiento deberá comunicar los antecedentes a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile y requerirle para que proceda.

En el caso de que el padre, madre o apoderado no concurra, el sostenedor deberá comunicar los antecedentes a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y requerirle que proceda.

Los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile deberán, sin orden del fiscal y previo requerimiento del personal del establecimiento educacional correspondiente, concurrir a este con el objeto de efectuar el registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante cuando exista algún indicio de que el estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito

Los reglamentos internos podrán contener prohibiciones de uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial. No se aplicará cuando el uso responda a necesidades de salud, necesidades sensoriales o de regulación emocional, prácticas religiosas o culturales, expresión de identidad de género y necesidades de carácter climatológicas, entre otras.

DEBATE

En la sesión ordinaria de este martes, se retomó el debate en general con la intervención de los senadores Ximena Ordenes, Danisa Astudillo, Javier Macaya, Karol Cariola, Fidel Espinoza y Rodolfo Carter.

Al igual que en la sesión anterior, las reflexiones hicieron referencia a la cultura de desconfianza; qué pasa cuando escuelas no educan, sino que vigilan; la discriminación que experimentarán los estudiantes de menores recursos; el miedo de los padres ante hechos de violencia en establecimientos educacionales; y la suspensión de clases en caso de amenazas.

“La pregunta correcta es qué pasa dentro del colegio y qué pasa antes, este proyecto no tiene respuesta a ello”, “no se puede tratar a todos los estudiantes como sospechosos”, “el proyecto se basa en el modelo norteamericano que hizo crecer la violencia y se transformó en la autopista de la escuela a la cárcel”, se mencionó.

A su vez, senadores y senadoras aseguraron que “la primera preocupación del Estado deben ser las víctimas, la mayoría que sigue las reglas y tienen derecho a estudiar. No se trata de renunciar al acompañamiento ni al apoyo sicológico. Esta discusión se repite en temas de seguridad. La escuela debe volver a ser un espacio seguro”.

Desde el otro lado manifestaron que “la respuesta de los legisladores no puede ser improvisada. Cuando un estudiante llega a la escuela con un arma blanca o drogas habla que llegamos tarde como sociedad. Esto pasa cuando el Estado abandona a las comunidades educativas y solo aparece con sanciones y castigo. Se legisla con un informe financiero sin un peso”.

PURANOTICIA