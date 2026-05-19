Senado aprueba una nueva prórroga del Estado de Excepción: la medida se extiende por 30 días

El Senado aprobó nueva prórroga del Estado de Excepción en la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío.

La Sala de la Cámara Alta respaldó el oficio presidencial con 31 votos a favor y 1 en contra, con ello la medida se extiende por 30 días más.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, destacó que "se han tenido logros importantes" y detalló que a mayo han logrado "una reducción de la violencia rural del orden del 80% (…) Ha permitido efectuar más controles y que se cuente con los recursos por parte de la justicia y Ministerio Público, de manera que Carabineros y PDI puedan cumplir resoluciones judiciales".

En esta línea, mencionó que se han presentado medidas, como la que permitirá que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad preventivos e investigativos. Además, indicó que se está trabajando en ayudas complementarias a las víctimas y el trabajo.

Durante la sesión hicieron uso de la palabra las y los senadores Miguel Ángel Becker, Vanessa Kaiser, Fidel Espinoza, Cristián Vial, Enrique Van Rysselberghe, Rodolfo Carter, Beatriz Sánchez y Alejandro Kusanovic.

La intervención en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, fue valorada y recordaron que el ingreso a la zona “estaba limitado”, por lo que “se empieza a notar que este decreto empieza a avanzar en una dirección distinta”.

Asimismo, se destacó la importancia de “la búsqueda de justicia ante personas que han mal utilizado la lucha justa que por años han realizado nuestros pueblos originarios”. “La posibilidad de derrotar a los grupos violentos no es una solución de izquierda, ni de derecha”, se recalcó.

Con todo, se instó a revisar las acciones de diálogo con las comunidades y a mantener programas y proyectos para las comunidades.

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