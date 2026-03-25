Ministro de Transportes condena manifestaciones en el Metro y llama a no aceptar "este tipo de matonaje"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, condenó las manifestaciones que estudiantes secundarios realizaron este martes en la estación Los Leones del Metro de Santiago, en rechazo al alza en el precio de los combustibles.

En entrevista con Radio 13 C, llamó “a no aceptar este tipo de matonaje”, en referencia a la protesta que obligó a suspender la Línea 1 en plena hora punta.

“Cada vez que se interviene en forma deliberada el funcionamiento de una línea de Metro, el impacto que tiene es brutal, y es perjudicial principalmente para aquellas personas que se levantan más temprano, que llegan más tarde a sus casas, que viven en lugares más periféricos, más lejanos", aseguró.

Y agregó que “a mí me parece que es inaceptable. Es inaceptable que un grupito chico de estudiantes se tomen la libertad de paralizar una línea afectando el regreso a casa de cientos de miles de personas para quienes Metro y el transporte público en general representa la única forma para poder realizar ese trayecto".

“Yo llamo a que, como sociedad, no aceptemos este tipo de matonaje, este tipo de violencia que afecta principalmente a los más pobres", agregó el ministro de Transportes.

El secretario de Estado advirtió que “dentro del Estado de Derecho, dentro de lo que nos permite la ley por supuesto, vamos a hacer todas las acciones para prevenir y mitigar este tipo de actos de violencia".

Cabe señalar que Metro de Santiago ha mantenido durante los últimos días varias de sus estaciones con accesos parciales, lo que ha llamado la atención de los usuarios. Según explicaron en X, se trata de una medida "preventiva" por "llamados a manifestaciones".

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