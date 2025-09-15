Ministro de Transportes apunta a hombres como principales responsables de accidentes viales fatales

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, advirtió que los hombres que conducen automóviles son los que tienden a causar los accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad apuntó a dicho factor en base a una estadística reciente entregada por Carabineros: “Este fin de semana que pasó, hasta como las 23:00 horas (del domingo), 12 personas habían muerto entre viernes, sábado y domingo, que es el promedio diario”.

“Entre los fallecidos, había ocho mujeres y cuatro hombres: los cuatro hombres eran conductores, las ocho mujeres eran peatonas o pasajeras, lo que te habla de que este es un fenómeno muy masculino, porque el que genera el siniestro es alguno de los conductores que están involucrados”, explicó la autoridad.

“A veces -no siempre- hay irresponsabilidad del peatón, pero muchas veces hay responsabilidad también de los conductores. Entonces, hay que hablar a los hombres”, remarcó Muñoz.

Precisó que, en esta oportunidad, “el principal causante es el exceso de velocidad. A veces, las personas pueden tener también un poco de alcohol (en la sangre), pero el principal causante de los accidentes que hemos visto este fin de semana fue exceso de velocidad”.

Otro comportamiento que se busca erradicar en las diversas campañas es el uso de celulares en medio de la conducción, que está estrictamente prohibido: “Si tú vas a 120 kilómetros por hora en una autopista, que es la velocidad máxima permitida en algunos lugares, y durante solamente tres segundos miras tu teléfono, avanza tu auto 100 metros”, alertó.

“Son 100 metros en que conduces absolutamente a oscuras, y si se atravesó un peatón o una persona, o si el auto de más adelante pegó una frenada inesperada, la probabilidad de que tengas una colisión, un choque o un atropello es enorme. Entonces, la señal de dejar el teléfono a un lado, de que por ningún motivo lo tengamos a mano, es muy importante”, finalizó la autoridad.

