Ministro de Seguridad se refirió a los graves incidentes entre Independiente y Universidad de Chile: "Defectos del resguardo de seguridad"

El ministro Luis Cordero, se refirió a los graves incidentes ocurridos la noche del miércoles en Argentina, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, que dejaron a 19 hinchas chilenos heridos y dio a entender que se aprecian fallos en materia de seguridad.

"Yo creo que faltan varios antecedentes para dimensionar lo que, en principio, pareciera evidentemente defectos del resguardo de seguridad y organización dentro del recinto", dijo el titular de Seguridad Pública en entrevista con Radio Duna.

Consultado sobre una eventual irresponsabilidad por parte de la organización del evento, Cordero mencionó que "cuando se realizan partidos de estas características, por lo menos en el caso de Chile, y usted tiene hinchada visitante existen ciertos resguardos que debe tener el club que recepciona el partido para resguardar precisamente la integridad de las personas que vienen de la hinchada rival. Pero ese es un asunto que será objeto de investigación".

“Tenemos 19 chilenos que se encuentran internados en recintos hospitalarios con distintos tipos de lesiones y un par de ellos que se encuentran en situación grave. Ellos están en tres recintos hospitalarios distintos", que son el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

"A su vez, el Presidente de la República ha instruido a la Cancillería para que dichas personas tengan la atención consular que corresponda, para efecto de su atención y su retorno", afirmó Cordero.

Y agregó que “por ahora la inducción principal del Presidente es asistir a las personas que se encuentran lesionadas y permitir el retorno de ellas tanto sea posible, y toda la atención consular a los chilenos que se encuentran en cualquiera de las circunstancias producto de lo que sucedió en el estadio".

