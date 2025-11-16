Ministro de Seguridad Pública destacó normalidad de las elecciones: "Chile tiene un robusto sistema democrático"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se están llevando a cabo este domingo.

Tras emitir su voto en la Estación Mapocho, el secretario de estado señaló que “ha estado funcionando todo con normalidad”.

Pese a que han existido intermitencias en el sitio de la Comisaría Virtual, detalló que “hace poco más de una hora tenemos más de 50 mil registros”.

La autoridad destacó que “Chile tiene un robusto sistema democrático que permite que las elecciones se desarrollen con normalidad, que las personas puedan concurrir tranquilamente a los recintos de votación y que a la tarde noche del día de hoy todos tengamos relativamente claro quiénes son los ganadores del Parlamento y cuáles son los resultados de la elección presidencial”.

Cordero además resaltó que en el país "existirán buenas o malas ideas, pero no existen ideas prohibidas en el debate público”.

“Las elecciones tienden a polarizar el debate y uno de los activos de Chile es que eso se da en un contexto de debates públicos que a uno le podrán incomodar o no, pero forman parte del sistema democrático que nosotros creo que, todos, estamos mandados a resguardar”, indicó.

Cordero sostuvo que "la gracia de la democracia es poder discutir ideas que a uno no le parecen confortables, y poder discutirlas con libertas, y eso es uno de los activos del país".

PURANOTICIA