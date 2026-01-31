Ministro de Seguridad: homicidios fueron focalizados y enero cierra con fuerte descenso

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la ola de violencia registrada durante la última semana en la Región Metropolitana y aseguró que, pese al impacto mediático de algunos hechos, los indicadores muestran una tendencia general a la baja en los delitos más graves.

En entrevista con Meganoticias, Cordero afirmó que los homicidios consumados vienen descendiendo, destacando que la tasa nacional en 2025 estaría cerrando en 5,4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el año más crítico fue 2022 con 6,7, considerado el peak de la crisis.

El ministro explicó que el aumento sostenido que se venía observando desde 2016 se quebró precisamente en 2022, y que desde entonces se ha mantenido una reducción progresiva. Según señaló, esta tendencia también se refleja en el comportamiento de enero de 2026.

“Estamos cerrando enero con 30% menos de homicidios en relación a enero de 2025”, indicó Cordero, subrayando además un dato que calificó como relevante: el descenso significativo de los homicidios frustrados, lo que apuntaría a una menor ocurrencia de ataques letales.

La autoridad agregó que también se observa una caída en otros delitos violentos, como los robos violentos de vehículos, y explicó que parte clave de la estrategia se basa en la focalización territorial, concentrando recursos policiales y persecución penal en zonas críticas.

Sobre los homicidios recientes que generaron alta conmoción pública, Cordero sostuvo que fueron hechos focalizados en “tres o cuatro lugares” del sur de Santiago y algunos barrios del centro, los cuales identificó como zonas “muy resistentes” que requieren mayor intensificación operativa.

En paralelo, el ministro se refirió a los graves incidentes en el Estadio Nacional durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, informando que hay 10 detenidos y que el Gobierno presentará querella. Además, advirtió que en las barras existen “piños” vinculados a organizaciones criminales, recalcando que “no son simplemente hinchas”, sino grupos que utilizan el fútbol como espacio de reclutamiento y comisión de delitos.

