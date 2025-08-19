Ministro de Seguridad destacó la colaboración internacional para combatir el crimen organizado tras captura de sicario

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la extradición desde Colombia de Alberto Carlos Mejía, el sicario imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs” y destacó la importancia de la colaboración internacional para combatir el crimen organizado.

“Este tipo de capturas son posibles en el contexto que tienes unas policías que están trabajando íntegramente, pero sobre todo porque hay cooperación policial internacional", aseguró Cordero en entrevista con Radio Agricultura.

“Las fronteras suelen ser lugares que generan problemas de seguridad para todos los países. Entonces, tener buenas colaboraciones policiales es clave. En el caso de Mejía, el origen de por qué es posible saber su identidad es producto del requerimiento que se hace a través de Interpol”, detalló.

Cordero agregó también que “la cooperación policial, diría yo, para abordar este tipo de crímenes es extremadamente importante y en ocasiones más relevante que las relaciones diplomáticas, porque en algún sentido se ha ido conformando una cierta conciencia en la región que cuando usted desbarata una organización en un país, lo que hace es beneficiar al resto de los países, porque este tipo de sujetos cometen crimen en Chile, pero lo pueden estar cometiendo en Perú, lo pueden estar cometiendo en Colombia”.

El ministro abordó, asimismo, el fenómeno de la inmigración irregular y la situación en los pasos fronterizos: “Las crisis migratorias, la evidencia lo que demuestra, se deben a que cerca del 80% de los casos la migración es forzada. Forzada porque son personas que no salen voluntariamente de sus países. Porque sus países tienen alguna crisis”.

Y explicó: “Entonces, en general, tener la crisis en Venezuela lo que provoca es que esencialmente la migración forzada afecta a la región de América Latina. Entonces, el problema progresivo es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y esto genera dinámicas y flujos migratorios que dependen mucho de las estructuras de las fronteras”.

En el caso de los retenes fronterizos de Chile, Cordero mencionó que “tienen un grupo importante de funcionarios de Carabineros”, pero “su rol de vigilancia policial además está recargado con otro tipo de obligaciones”.

“Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con Carabineros y la Policía de Investigaciones es que en la vigilancia fronteriza estén en ambas policías. Entre otras, porque el rol de la Policía de Investigaciones ya no es en las zonas fronterizas exclusivamente control migratorio, sino que también la investigación de los delitos que se provocan en la frontera”, finalizó.

