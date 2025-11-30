Ministro de Seguridad de El Salvador respalda modelo Bukele y advierte sobre avance del crimen en Chile

El ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, estuvo esta semana en Chile para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián y sostener reuniones con dirigentes del Partido Republicano. Entre ellos, José Antonio Kast, Arturo Squella, Rodolfo Carter y Germán Codina, quienes buscaban conocer de primera mano la experiencia salvadoreña en combate al crimen organizado.

En entrevista con La Tercera, Villatoro recordó que su vínculo con Kast se inició en diciembre de 2023, durante la asunción presidencial de Javier Milei en Argentina, y se fortaleció cuando el líder republicano visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por Nayib Bukele. Desde entonces, afirmó, mantienen comunicación frecuente.

El ministro aseguró que “el modelo salvadoreño es exportable”, aunque requiere adaptaciones según la realidad de cada país. Explicó que la estrategia se sustenta en fases de control territorial y en un régimen penitenciario severo que busca impedir la influencia de cabecillas criminales desde las cárceles. “Nuestra infraestructura se construyó para que ninguno de esos asesinos salga caminando de la cárcel”, sostuvo.

Respecto de la situación chilena, Villatoro advirtió que “el país enfrenta un escenario similar al de Argentina, con bandas y clanes que han ganado espacio en las cárceles”. Añadió que grupos como el Tren de Aragua “requieren un tratamiento diferenciado”, aunque insistió en que es posible neutralizarlos “si existe decisión política y soberanía en el diseño de las políticas de seguridad”.

El secretario de Estado defendió la dureza del régimen penitenciario salvadoreño, que elimina beneficios y endurece las condiciones de reclusión para miembros de pandillas. Estas medidas, dijo, buscan enviar un mensaje disuasivo y garantizar que el Estado mantenga control absoluto sobre las prisiones. También respondió a las críticas internacionales afirmando que “las pandillas identificaban a estas entidades como sus defensores” y enfatizó: “Nosotros les respetamos la vida, que es el derecho humano más grande que hay”.

Finalmente, Villatoro destacó que la estrategia salvadoreña se inspiró en experiencias como el tribunal de Núremberg, la lucha antimafia italiana y las leyes antiterroristas españolas. A Kast y a su equipo les recomendó diseñar una política “made in Chile”, basada en el análisis de la realidad local y sus desafíos actuales.

