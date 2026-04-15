Ministro de Obras Públicas confirma que el Gobierno evalúa rebaja del TAG, pero enfatiza que "no hay que caer en el populismo"

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, abordó la discusión sobre eventuales ajustes en las tarifas de autopistas y salió al paso de las críticas hacia el proyecto de Reconstrucción Nacional que el Presidente José Antonio Kast presentará este miércoles. Según el secretario de Estado, la iniciativa busca dinamizar la economía y generar trabajo.

En conversación con radio Pauta, la autoridad explicó que la normativa “es una batería de propuestas que tocan diferentes ámbitos de las leyes, reglamentos, en fin. Pero si uno mira el conjunto, tiene una lógica muy potente en dinamizar la economía y generar empleo”. A su juicio, “al final esa es la mejor política pública. La mejor política social es que haya empleo”.

La autoridad descartó que se trate de un proyecto excesivo: “No es una ley tan extensa (...). Sí, es una ley que toca diferentes aspectos porque cuando no generamos empleo en este país, los problemas son de permisología, de impuestos y de muchas otras cosas. Entonces hay que arreglar todo esto para que haya empleo”.

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y EMPLEO

El ministro vinculó directamente la gestión de su cartera con la generación de puestos de trabajo. “Es deprimente cuando uno revisa las demoras y los costos de los permisos que hemos tenido”, señaló, destacando que el MOP cuenta con “un paquete muy contundente de proyectos”.

Según sus cálculos, la activación de esas iniciativas podría significar “sobre 100.000 puestos de trabajo adicionales”. Aunque reconoció que “esto va a tomar varios años, por supuesto, son cifras muy relevantes para la economía”.

DEBATE POR EL TAG

Consultado por las demandas de congelar el precio del TAG, Arrau explicó que el tema está en evaluación: “Hoy día estamos evaluándolo, conversando, viendo las posibilidades, pero es caso a caso, con mucha responsabilidad”.

Advirtió, sin embargo, sobre los riesgos de medidas populistas: “Lo peor que puede pasar acá es un populismo tarifario, como pasó en Energía, quizás, o en otras cuentas, donde se congelan tarifas y después alguien paga la cuenta. La cuenta no la puede pagar la infraestructura pública, no la puede pagar el mecanismo que tenemos que fortalecer”.

LA ZANJA EN LA FRONTERA NORTE

El ministro se refirió a la zanja que se construye en la zona fronteriza, aclarando que no busca detener el flujo de personas, sino vehículos: “Puede servir también, desincentivar, pero está orientado al paso de vehículos”.

Resaltó además su bajo costo: “Es una medida muy costo-eficiente, una medida muy barata. Es la excavadora, hoy día la hemos hecho con maquinaria de vialidad, llevamos un mes, hay tres excavadoras trabajando en la zona norte, o cuatro, un bulldozer, dos niveladoras y funciona”.

Respecto a intentos de taparla, como el realizado por dos ciudadanos bolivianos, sostuvo: “No es la primera vez que la borran, digamos. Es la batalla de esto. Y está sirviendo. Y estamos apretando al tráfico, a los traficantes y a los contrabandistas. Y es una vía bastante barata. Entonces, vamos a seguir en esto”.

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