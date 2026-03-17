Ministro de la Segpres dice que el Gobierno evaluará mantener o disminuir las 40 medidas del Plan de Reconstrucción

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aseguró que el Gobierno evaluará la viabilidad de mantener o reducir las 40 medidas incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional, para garantizar una discusión legislativa más fluida.

"Nosotros ayer hicimos urgencia a 20 iniciativas de ley que ya venían tramitándose la mayoría de ellos, en trámite que está bastante avanzado (...) Son proyectos que se venían tramitando, que además han tenido una larga discusión pública, nosotros pensamos que vamos a contar con los apoyos necesarios para que estas iniciativas puedan transformarse en ley de la República", aseguró en entrevista con radio Pauta.

Y agregó que “por ejemplo, algo que le atribuimos mucha importancia es a la modificación constitucional que va a permitir el traspaso del servicio de Gendarmería al ministerio de Seguridad para que quede junto con Carabineros de Chile junto con la policía", apuntó.

García Ruminot contó que “el proyecto era todavía mucho más ambicioso, lo que había presentado inicialmente internamente el ministro de Hacienda comprendía todavía más materias, algunas de ellas las hemos ido dejando para otras iniciativas de ley de manera más particular".

"Nos gustaría que fuera este el paquete definitivo, pero obviamente que, como aquí se trata de que tengamos el apoyo en el Parlamento, por eso es por lo que estas consultas, estas reuniones de trabajo prelegislativo es muy importante para resolver finalmente el número de materias que van a estar en este proyecto", añadió.

Y agregó que las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional "de momento son 40, vamos a ver si mantenemos las 40 o disminuimos algunas de ellas. Todo eso es algo que está trabajando el ministerio de Hacienda, con, por supuesto, el ministro a la cabeza".

Y explicó que "de momento está pensado ingresarlo como un solo proyecto porque finalmente todos aportan en la misma dirección el ordenamiento fiscal, pero sobre todo crear condiciones estructurales para que nuestra economía pueda crecer, ya no al 2 sino que al 4% sobre el Producto Interno Bruto al término de nuestro gobierno, pero como digo son materias que se van evaluando".

El ministro se refirió, además, al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por el gasto que está implicando al fisco la variación de precios que deviene del conflicto en Medio Oriente.

“El Mepco representa una cantidad de dólares que es muy, muy grande, depende del precio finalmente internacional del petróleo y esto puede representar para el país tener que disponer de recursos por unos 3.000 a 5.000 millones de dólares dependiendo el precio internacional, plata que hoy el fisco chileno no tiene", aseguró.

Y agregó que “el ministro de Hacienda está estudiando evaluando cuál va a ser la propuesta al Parlamento, no hay una decisión tomada aún pero algo vamos a tener que hacer con el Mepco, porque repito no hay recursos suficientes para poder financiar los costos que implicaría mantener el Mepco en las actuales condiciones".

El titular de Segpres también se refirió a la controversia por los indultos, aguyendo que la falta de respaldo jurídico para los uniformados durante el estallido social, "amerita, creemos en el gobierno, revisar caso a caso para ver en cuáles se podría dar un indulto presidencial".

"La idea es que sea uno por uno y naturalmente serán los casos más relevantes, serán los casos más graves, pero claramente cuando la sociedad chilena, cuando el Estado chileno manda a los funcionarios de carabineros, manda a los funcionarios de la Policía de Investigaciones a tener que actuar para mantener el orden público, no pueden ir sin respaldo jurídico, no pueden ir sin respaldo legal", cerró.

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