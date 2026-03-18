Ministro de la Segpres advierte que situación fiscal obligará "tomar medidas que van a ser para muchas familias muy dolorsas"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la cancelación del proyecto de negociación ramal y justificó que en el mundo este tipo de acuerdos laborales “está en retirada” ya que no fomentan el empleo.

En entrevista con T13 Radio, la autoridad explicó que el proyecto de negociación ramal "lo retiramos porque hoy día el desafío que tiene Chile es crear empleos. Tenemos aproximadamente 900.000 personas sin trabajo, en su mayoría jóvenes, en su mayoría mujeres”.

Y agregó que “todos sabemos el drama que significa tener en la familia a una persona que busca trabajo y no lo encuentra, y por largos meses, y por lo tanto, el gran desafío de la economía chilena, y por supuesto también del gobierno, es la creación de más empleo".

La iniciativa, indicó, "hace que todas las empresas se pongan a negociar colectivamente, donde por supuesto las empresas que tienen espaldas más anchas y que están representadas por sindicatos más poderosos, van a procurar que las condiciones sean las más favorables posibles”.

“Esas naturalmente no las van a poder cumplir la mediana y la pequeña empresa, y por lo tanto, lo que vamos a tener es una situación de enorme incertidumbre en que las empresas medianas y pequeñas no se van a atrever a crear más empleo, a seguir contratando", aseguró.

Y advirtió que "la negociación ramal no es algo que nos ayude a crear empleo, sino que al contrario" y apuntó que "en el mundo, la negociación ramal es algo que ya viene en retirada”.

“Se privilegia siempre la negociación de la empresa con el trabajador, porque nadie sabe mejor que la empresa y el sindicato de esa empresa, cuáles son las condiciones que les permiten llegar a un acuerdo que sea justo, que sea equitativo y que permita que no haya conflicto al interior de las empresas, sino que al revés, que haya mucha armonía y puedan trabajar de común acuerdo", explicó García Ruminot.

En la entrevista, el ministro de la Segpres se refirió, además, al retiro de decretos medioambientales y aseguró que "lo que buscamos es fortalecer la inversión”.

“Yo tengo un caso en la región de la Araucanía muy patético. Hay un proyecto en las comunas de Melipeuco, Lonquimay, que es un proyecto de camino internacional. Ese camino ha sido licitado. Finalmente, probablemente porque el diseño no lo consideró así, se toparon con tres araucarias y como la araucaria es una especie protegida, impidió que el camino continuara", contó.

Y agregó que “fueron pasando los meses, el tema no se resolvió, no se resolvió, la empresa finalmente se retira de la obra porque los costos no es posible soportarlos y hemos quedado sin una obra fundamental para la integración de la Araucanía con las provincias respectivas en Argentina y generando un enorme daño además a comunidades mapuche".

Por tanto, consideró que "a nosotros nos falta flexibilidad en la protección del medio ambiente, nos falta flexibilidad en la protección de ciertas especies”.

“No es que no se protejan, si todos queremos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestros paisajes hermosos, en fin, pero cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente como es un camino internacional, nos parece francamente un exceso", comentó el secretario de Estado.

Además, la autoridad comentó sobre el futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y subrayó que "el ministro de Hacienda está trabajando en una propuesta para presentarla en las próximas horas o en los próximos días al país”.

“A mí me parece que va a ser una propuesta mucho más equilibrada". El instrumento, advirtió, implica "costos fiscales que hoy día no estamos en condiciones de asumir. Todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”.

“Pero naturalmente como Gobierno nos corresponde también tomar la mayor cantidad de medidas con la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles", agregó.

En cuanto a si el Ejecutivo considera el problema político que radica en el aumento del precio del petróleo, la autoridad reconoció que es "evidente. El alza de los combustibles es algo que trae como consecuencia que suban los fletes, que suban prácticamente todas las cosas, sobre todas las cosas más básicas de consumo, más básicas, los alimentos y por lo tanto eso también significa que el alza de precios al consumidor, el IPC, en el mes en que esto pueda ocurrir va a tener también una repercusión importante".

"Mayor razón para que el ministro de Hacienda esté muy, muy de cabeza, digamos, buscando la mejor alternativa", reiteró y aseguró que "es un problema con el que no contábamos evidentemente, es un problema emergente y como Gobierno, como responsables de la administración del Estado, tenemos la obligación de hacernos cargo y de plantearnos ante la ciudadanía con la mayor sinceridad, buscando siempre proteger a los sectores más modestos".

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