Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz da entender que la derecha le está pasando la cuenta por sus fallos

El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, negó todos los cargos que se le formularon en la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados y dio a entender que la derecha le está pasando la cuenta por sus fallos. "Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses", afirmó.

En entrevista con La Tercera se le consultó por qué no denunció a su hija jueza por estar teletrabajando desde Roma.

Muñoz respondió que "hay dos casos en que la Corte de Santiago y la Corte de San Miguel absolvieron a las personas que fueron imputadas por trabajar desde el extranjero. Entonces, si fueron absueltas, no había obligación de parte mía de denunciar la infracción. Además, mi defensa ha sostenido que ese deber de denunciar una infracción disciplinaria no existe".

Sobre el caso Fundamenta, en el que supuestamente habría favorecido a su hija en un proyecto inmobiliario, contestó que "acá hay una señorita o señora de la empresa Fundamenta que dice haber oído de mi hija que moviera las platas. Y de ese hecho se extrae el cargo que se está haciendo".

"Esa señorita no dice que mi hija le dijo, que su papá le dijo, que había visto la causa y que sabía de la causa. No lo dice. Tampoco esa señorita afirma haberme oído a mí decir eso. Entonces es una testigo de oídas. Y los testigos de oídas son generalmente frágiles y hay muchas legislaciones que los prohíben", agregó.

Requerido por qué no se inhabilitó en la causa, respondió que "no sabía. Por eso dice mi abogado, ¿qué padre que trata de proteger a la hija, vota para que el proyecto caiga? Ese fue mi voto. Mi voto fue acogiendo el recurso de casación de los vecinos porque consideré que no estaba correctamente efectuado el proceso de participación ciudadana. Y eso trae como consecuencia que tiene que hacerse una complementación con un nuevo proceso. Es decir, fallé en contra de los intereses de ella".

Consultado si es creíble que no haya sabido que estaba comprando en ese proyecto, aseguró que "sí lo es, porque cuando ella iba en el octavo departamento, yo creo que cualquier papá da las aprensiones a su hijo. Se lo venía diciendo con anterioridad. Tuvimos un desencuentro en relación a eso. Entonces, respecto de estas otras promesas no tuve conocimiento. Incluso de algunas me enteré con mucha posterioridad a esto".

En cuanto a la acusación constitucional, Muñoz afirmó que "se votó en forma conjunta para que no importaran las razones, sino que simplemente la acusación pasara al Senado. Le voy a decir más. En el derecho constitucional ningún profesor enseña a sus alumnos que la Constitución hay que interpretarla a la luz de la ley. Es exactamente lo contrario. La ley hay que interpretarla a la luz de la Constitución".

Requerido si esta una pasada de cuenta de la derecha por sus fallos, contestó que "hay una crítica a los fallos. Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado. Eso es lo que dice la Constitución. Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses".

PURANOTICIA