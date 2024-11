Ministro de Justicia por ultimátum de Juan Pablo Hermosilla: "Si usted me pregunta si yo siendo abogado haría algo así, creo que no"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), reaccionó a la decisión del abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, en cuanto a revelar los chats con fiscales y jueces, y posiblemente con personalidades del mundo político.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado aseveró que el jurista “está viendo la mejor estrategia para defender a su representado. En eso nosotros no tenemos mucho más que agregar. Él verá la estrategia que utiliza para defender de la mejor manera a su representado”.

“Lo que sí nosotros esperamos, el Poder Judicial ha tomado una serie de medidas que a nuestro juicio son relevantes precisamente para que la ciudadanía, por así decirlo, vuelva a tener confianza en los integrantes del Poder Judicial”, comentó.

Por lo mismo, “el Gobierno, dentro de las cosas que puede hacer, presentó un proyecto de reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramientos”, agregó.

Al ser consultados sobre si la revelaciones del abogado podría perjudicar a jueces y fiscales, Gajardo contestó: “No me puedo pronunciar sobre cosas que no conozco. No sabemos cuál va a ser el contenido de lo que él va a develar”.

“Él está viendo las mejores defensas para su representado. Uno puede tener cuestionamientos respecto a aquello, pero más allá de eso no es mucho lo que le puedo decir, porque no conocemos los antecedentes que supuestamente va a entregar, ni las personas que están involucradas, ni el tipo de involucramiento”, añadió.

En esa línea, defendió que “cada abogado tiene distintas formas de ejercer su derecho a la representación. En principio no está haciendo nada ilícito, y por lo tanto no me cabe reprochar al colega”.

Sin embargo, admitió que “si usted me pregunta si yo, siendo abogado, haría algo así, creo que no”.

“Pero más allá de eso, es parte de su estrategia”, insistió.

PURANOTICIA