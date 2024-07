Ministro de Justicia por oposición de alcaldesa de Santiago a nueva cárcel: “Debemos proveer infraestructura”

El titular de Justicia, Luis Cordero, señaló que si no se construyen nuevos recintos penitenciarios, "el sistema de justicia no puede cumplir su propósito" y enfatizó que "no hay que perder de perspectiva el interés general".