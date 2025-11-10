Ministro de Justicia por fiesta en Santiago 1: "Es probable que haya funcionarios involucrados"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a presunta fiesta que habrían realizado reos al interior de Santiago 1 y aseguró que este tipo de hechos son parte de una realidad compleja en las cárceles del país.

En conversación con Duna, Gajardo sostuvo que “eventos de este tipo y situaciones en las que Gendarmería tiene que estar actuando para mantener el control, son permanentes".

En esta línea, mencionó que la investigación buscará determinar responsabilidades internas. “Es probable que haya funcionarios involucrados y falta un control directo en ese módulo”, precisó.

El titular de Justicia explicó que “para desbaratar las redes que están operando dentro de la cárcel tenemos un trabajo sistemático con el Ministerio Público y las policías”.

Y defendió los avances en materia de gestión y control al interior de las cárceles. "Todos los índices relevantes para decir que uno tiene o mejora el control de un establecimiento penal, nosotros los podemos mostrar porque hemos invertido y hemos tomado acciones concretas", añadió.

Por otro lado, Gajardo afirmó que existe consenso en la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria. “Construir más plazas de todas maneras necesitamos. En eso hay transversalidad”, subrayó.

PURANOTICIA