Ministro de Justicia por escándalo de licencias médicas: “Se pueden estar cometiendo delitos”

Jaime Gajardo, ministro de Justicia, se refirió al informe de Contraloría que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios o servidores públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica, señalando que podría llegar a ser “ilegal en términos penales”.

“Es una situación impresentable para nosotros que además tenemos muchas necesidades del Estado. Los funcionarios cumplen una labor que es clave, pero cuando hay ausencia de funcionarios se nota porque uno tiene dificultades para realizar las labores de los servicios públicos”, aseguró Gajardo en entrevista con Radio Sonar.

El titular de justicia añadió que “consideramos que es no solo ilegal en el sentido administrativo, sino que eventualmente ilegal en términos penales, es decir, se pueden estar cometiendo delitos”.



Ante esto, es que el ministro informó que el Ejecutivo ha ordenado la conformación de un comité de Ausentismo.



Sobre si existían casos dentro de su ministerio, según detalló Gajardo, “No tenemos antecedentes, probablemente los hay, pero no somos de las instituciones que tengan más casos”.

“Le digo que no tenemos antecedentes porque el informe que entregó la Contraloría es más bien general y se supone que nos va a llegar ahora un desglose a cada uno de los ministerios. Yo me preocupé, le pregunté a la auditora ministerial si teníamos casos masivos, me dijo que no, pero que estábamos esperando el resultado de este informe y vamos a tomar todas las medidas administrativas y penales que correspondan”, finalizó.

