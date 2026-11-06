Ministro de Justicia ordena sumario interno por filtración de decretos de rebajas de penas

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, instruyó un sumario interno por la filtración de decretos para la rebaja de penas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.

El objetivo es identificar de dónde provinieron las filtraciones de ciertos oficios y determinar posibles responsabilidades administrativas.

Al respecto, el vocero de Gobierno señaló que “todo lo que dice relación con información de estos tipos de decretos, que es información sensible, hay información de víctimas que pueden sufrir revictimización o cualquier otro tipo de situaciones, es que al ver que hay tanta información circulando en muchos medios, por supuesto que el Ministro tenía que establecer algún sumario”.

Añadió que se debe analizar “si se están resguardando o no las medidas que corresponden a este tipo de delitos, sobre todo pensando en las víctimas y efectivamente”.

Finalmente, informó que "se está desarrollando un sumario para ver, no es cierto, cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada”.

PURANOTICIA