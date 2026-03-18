Ministro de Justicia dice que es "razonable" haber retirado el Plan Nacional de DD.HH. para revisarlo

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras reunirse con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich en el Palacio de Tribunales, comentó la decisión del Gobierno de retirar de Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos.

"Se retiró porque suena razonable que un gobierno que inicia sus funciones pueda revisar un plan que va a tener una duración prolongada en el tiempo", aseguró el secretario de Estado sobre la iniciativa que fue ingresada en diciembre por su antecesor, Jaime Gajardo.

Y agregó que "entiendo que ello (retiro del proyecto) también ocurrió en el gobierno de Gabriel Boric con el plan presentado por el Presidente Piñera. O sea, no es una situación extraña, para nada".

Sobre los pasos a seguir, comentó que "vamos a revisarlo y lo vamos a reingresar porque es una obligación que tenemos en conformidad a la ley. Así que no es ninguna situación especial, más allá de algo que es razonable que es revisar esa situación".

La iniciativa contemplaba 175 medidas comprometidas por ministerios, subsecretarías, servicios públicos, organismos autónomos, gobiernos regionales y universidades.

El plan se articulaba en torno a cinco objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación; justicia, seguridad y vida libre de violencia; memoria histórica y justicia transicional; desarrollo sostenible y educación en derechos humanos.

INDULTOS

Tras la reunión, Gloria Ana Chevesich debió dar explicaciones luego de que en una entrevista televisiva comentara que la facultad del indulto presidencial “debe ser eliminada” y propuso un consejo para que analice los casos.

“Mi postura es que es una facultad presidencial que tiene que ejercerse conforme a la Carta Fundamental, la ley respectiva y los reglamentos. Y en cuanto a mi postura personal, ya no es un tema. El tema es que es una facultad presidencial y eso es suficiente", afirmó la presidenta de la Corte Suprema.

Mientras que el ministro Rabat abordó la solicitud de indulto que presentó el excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai.

“Nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y a revisar el mérito de los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento”, explicó.

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