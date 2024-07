Ministro de Justicia dice que "es imposible" el cierre de Punta Peuco por sobrepoblación penal

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que es “imposible” el cierre del penal Punta Peuco, donde cumplen condena exmilitares condenados por violación a los derechos humanos.

La autoridad señaló que en ese recinto hay 135 personas privadas de libertad por delitos de lesa humanidad y en Colina 1 son 181, “en ambos lugares hay sobrepoblación”.

“Punta Peuco está en una zona de la cual carece de agua”, indicó agregando que “los pozos por los cuales se abastecía Punta Peuco están secos, por lo tanto, se abastece con camiones aljibes”.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que esto explica que “esa zona desde el punto de vista penitenciario no hubiese podido ser densificada ni aumentada”.

Cordero sostuvo que "dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, trasladar, cerrar ese establecimiento penal, o cualquier otro en el país, es imposible".

En cuanto a adaptar el recinto para madres y mujeres embarazadas que están privadas de libertad, mencionó que "no solo por las razones que he explicado y que parecieron ser bien evidentes, no es posible. Sino que, además, porque la decisión del Ejecutivo en el caso de madres de hijos con menores de dos años y mujeres embarazadas que están en prisión, en opinión del Ejecutivo, ellas no debieran estar en prisión".

Al ser consultado sobre la posibilidad de un eventual cierre de Punta Peuco, el titular de Justicia aseguró que es “un penal como cualquier otro que puede ser objeto de adecuación, pero del punto de vista del cierre del establecimiento es imposible”.

