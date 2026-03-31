Ministro de Justicia descarta "razones políticas" en cambios en Plan de Búsqueda y asegura que "va a continuar"

Tras la salida de tres funcionarias clave del Ministerio de Justicia, el ministro Fernando Rabat se refirió a la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, despejando las dudas sobre posibles modificaciones en su conducción.

El secretario de Estado explicó que “la política se mantendrá sin alteraciones”, aseguró, subrayando que “el plan de Búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia (…) lo que he dicho se va a mantener en el tiempo”.

La autoridad también descartó que los ajustes internos respondan a motivaciones políticas. “No hay ningún cambio sustancial como así se ha presentado públicamente. No hay razones políticas de fondo”, enfatizó.

El ministro adelantó que la estrategia estará enfocada en reforzar la implementación del plan mediante la incorporación de nuevos profesionales.

“Hoy hay que tratar de mejorar el Plan de Búsqueda, van a llegar profesionales nuevos”, señaló, precisando que actualmente el equipo está integrado por “aproximadamente 60 personas”.

Cabe señalar que la abogada Constanza Garrido liderará el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda (PNB).

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