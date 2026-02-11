Ministro de Justicia asegura que muertes en cárceles disminuyeron pese a la sobrepoblación

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a las últimas muertes ocurridas en recintos penales y aseguró que pese a existir una sobrepoblación mayor, la tasa de homicidios es “ostensiblemente más baja”.

“Para nosotros fue una preocupación desde el primer día y de hecho hemos implementado distintos planes que han podido determinar las causas por las que se generan estas muertes. Hemos podido determinar los establecimientos donde principalmente ocurren, incluso hasta los módulos”, comentó Gajardo en entrevista con Radio Infinita.

El ministro aseguró que “las muertes no bajaban de las 40 por año” y añadió que “en 2020 hubo 61 muertes por riña con menos población penal, sin establecimientos penales hacinados o con sobrepoblación”.

“El año pasado terminamos con la mitad de lo que se había lo que había ocurrido en el 2024 y tuvimos 27 muertes al interior de los establecimientos penales”, y apuntó que “si uno además compara las cifras con gobiernos anteriores, es ostensiblemente más baja, a pesar de tener una sobrepoblación mayor. Ahora, esto, por cierto, nosotros nos gustaría no tener ninguna muerte y para eso trabajamos", aseguró.

Sobre la cantidad de fallecidos comentó que “los meses de verano siempre son los más complejos, verano y fiestas en general, porque además hay más efervescencia dentro de los establecimientos penales.”

“Se han logrado disminuir no solo en muertes por riñas, sino que también, por ejemplo, en hechos violentos al interior de los establecimientos penales conocidos como motines o incidentes colectivos. También hemos disminuido de manera muy considerable la fuga en los establecimientos penales”, agregó Gajardo.

En la entrevista el ministro también se refirió al llamado a retiro al jefe de la cárcel de la Serena, luego de que se registrara un episodio de canibalismo tras el homicidio de un interno, este 8 de febrero.

“Había una orden de traslado después de una clasificación para los dos internos que estaban en la celda” y añadió: “¿Porque no se ejecutó a tiempo? Porque hubo falta de control. Y por eso se le llama retiro".

“Entonces esas medidas que se tienen que tomar a tiempo, de manera oportuna, de manera profesional, conceptiva, de urgencia, son las que nosotros durante estos cuatro años hemos logrado ir ajustando. Pero es un trabajo constante, permanente. Y se requiere de estar muy encima”, finalizó.

