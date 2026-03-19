Ministro de Justicia afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que las "instituciones funcionan"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras reunirse este jueves con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, comentó la prisión preventiva dictada contra el exfiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

“Es una demostración de que nuestras instituciones funcionan, de que los tribunales de Justicia y Fiscalía funcionan”, señaló la autoridad en un punto de prensa.

Lo anterior, eso sí, “sin perjuicio del derecho de todo ciudadano de tener un debido proceso”.

El secretario de Estado reiteró que “hoy ha sido una manifestación clara de lo que acabo de señalar”.

Sobre la gravedad de los delitos por los cuales se está formalizando al exfiscal, el ministro subrayó que son “per se graves”.

“Como ministro de Justicia voy a respetar el debido proceso, pero los delitos en sí son muy graves”, finalizó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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