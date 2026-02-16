Ministro de Justicia advierte "una situación compleja en el sistema penitenciario"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la situación que atraviesa el sistema penitenciario chileno luego que ocurrieran ocho liberaciones erróneas de reos en los últimos siete meses y se conocieran diversos casos de corrupción interna en Gendarmería.

En entrevista Cooperativa, Gajardo evitó catalogar el escenario como una "crisis" y señaló que "tenemos múltiples desafíos, tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión".

Respecto a las liberaciones de reos por error, el titular de Justicia advirtió que no es algo que antes no ocurriera y dijo tener "las estadísticas de las libertades mal otorgadas y lamentablemente este es un problema que tiene Gendarmería".

"No podemos descartar ninguna hipótesis en estos casos, ninguna. Debe ser el Ministerio Público el que determine si hay o no hay dolo, si hay o no hay corrupción o si es negligencia inexcusable", indicó.

Gajardo recalcó que "lo que uno tiene que hacer es enfrentar los problemas que tiene la institución, y cuando nosotros decimos 'hay que proteger la institución de los fenómenos que han ocurrido en otros lugares de América Latina', precisamente (se debe a que) a través de la corrupción se han cooptado las instituciones como Gendarmería para que pueda operar el crimen organizado".

En esta línea, el secretario de Estado defendió la reforma constitucional que busca integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad, convirtiéndola en una "policía penitenciaria".

"Esta es una reforma que se hace por el bien del país. Cuando usted tiene el contexto en el que nos encontramos y queremos blindar nuestras instituciones para enfrentar el crimen organizado, esto se hace por el interés nacional", argumentó.

El ministro mencionó que es probable que la reforma no alcance a ser ley antes del cambio de mando el 11 de marzo, pero destacó que el proyecto quedará "muy avanzado" en la Comisión de Constitución del Senado.

