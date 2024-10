Ministro de Justicia advierte por crisis en el Poder Judicial tras «Caso Audio» que "es probable que surjan peores noticias"

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la crisis en el Poder Judicial y a una entrevista en la que el magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la acusación constitucional en su contra, cuya admisibilidad fue aprobada por la Cámara de Diputados y debe ahora ser votada en el Senado.

En conversación con radio ADN, la autoridad fue consultado sobre la procedencia de una acusación constitucional formulada en conjunto para dos autoridades públicas (Muñoz y Ángela Vivanco), por dos hechos distintos.

Frente a esto, Cordero comentó que hay registros de acusaciones "contra más de una persona, en el caso del ministro de Corte Suprema, pero vinculado siempre a un mismo hecho, una sentencia, una decisión jurisdiccional. No teníamos precedentes de una acusación constitucional contra más de un juez sobre la base de hechos sustancialmente distintos”, aseguró.

“Lo que pasa es que la acusación constitucional es un régimen de responsabilidad personal, usted va a aplicar una medida de responsabilidad política a una persona en concreto, por lo tanto, la formulación tiene que ser precisa y determinada", sostuvo.

Si bien destacó que "la Cámara decidió tramitarlo como una sola", advirtió que "hubo una interpretación literal del texto que no se compadece con el propósito".

"Agrupar en una acusación, hechos distintos para responsabilidades distintas, es un problema jurídico que afecta a las defensas", indicó el ministro, afirmando que "jurídicamente creo que era improcedente presentar esa acusación para hechos distintos en un mismo texto".

Este fin de semana el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, acusó que los parlamentarios "están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses".

Cuestionó, además, la decisión de enarbolar un mismo libelo acusatorio para él y la exministra, Ángela Vivanco. "Si a mí me hubieran acusado separadamente, ¿podría yo haber seguido otra suerte? Podría ser", comentó.

En relación con el «Caso Audio», el ministro comentó la polémica sobre las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, quien advirtió que revelaría información tras obtener los chats solicitados por la fiscalía.

“La primera reacción que yo tuve en su oportunidad a los dichos del abogado Juan Pablo Hermosilla fue por lo que él imputaba: que el gobierno había intervenido para que Luis Hermosilla no fuera inmediatamente detenido”, explicó Cordero, quien indicó que esa imputación generó su molestia inicial, pero tras la audiencia, afirmó que “todo había quedado aclarado”.

“Las filtraciones, desde un punto de vista técnico, tienden a generar juicios paralelos. No me refiero solo a estas filtraciones en particular, sino que, en general, provocan este tipo de juicios paralelos”, indicó.

Finalizó señalando que “cuando yo digo que hay que prepararse para malas noticias, es porque es bastante evidente que hay investigaciones en curso que involucran a funcionarios públicos, algunos de ellos encargados de llevar investigaciones penales. Los antecedentes de los que disponemos indican que existieron comunicaciones irregulares, por lo que es probable que surjan peores noticias en las próximas semanas”.

