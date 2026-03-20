Ministro de Justicia aclara que el Plan Nacional de DD.HH. está en "estudio" y que la idea es "reingresarlo lo antes posible"

El ministro Justicia, Fernando Rabat, se refirió al retiro de Contraloría del decreto sobre el funcionamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos.

La autoridad señaló que "estamos iniciando su estudio. Está a cargo de eso el subsecretario de Derechos Humanos y la idea es reingresarlo lo antes posible, pero estamos analizándolo".

El secretario de Estado no entregó mayores detalles sobre cuando se ingresará y señaló que "son muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ello para poder reingresar lo antes posible".

Además, el ministro se reunió con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, para “fortalecer las relaciones institucionales entre ambos organismos”.

“Es una visita de carácter protocolar en donde conversamos cosas propias del desarrollo del trabajo del Tribunal Constitucional y otras de lo que han sido los primeros días de instalaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, indicó.

El titular de Justicia explicó que la cartera operará bajo cinco ejes: relación con el Poder Judicial, relación o deber en seguridad, derechos humanos, atención a las personas y la probidad.

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