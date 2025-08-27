Ministro de Hacienda por propuesta de José Antonio Kast: "Nunca ha llegado a un acuerdo con nadie"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, denominada "Chao préstamo al Estado" que busca "terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional".

En conversación con Cooperativa, Grau afirmó que “las candidaturas tienen todo el derecho a hacer su propuesta y expresar su opinión (...), pero, tan importante como ello, es relevante que se estudien bien sus consecuencias”.

"Uno no puede decir 'mire, vamos a eliminar una fuente de financiamiento de algo tan importante' y agregar que van a buscar otras maneras, pero sin especificar cuáles. (Con la reforma), las pensiones de los jubilados van a mejorar tanto por el aumento de la PGU como por la parte contributiva", indicó.

En ese sentido, dijo que “la pregunta que tiene que responder el candidato Kast es de dónde va a reemplazar eso o cómo va a lograr los acuerdos. El candidato Kast, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha llegado a un acuerdo con nadie respecto a nada”.

Por otro lado, el titular de Hacienda abordó las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la gestión de Mario Marcel.

"El exministro Marcel hizo una gran tarea, en diversas dimensiones. No solo se controlaron la inflación y las cuentas fiscales, sino que además bajamos la pobreza. Se aumentó el salario mínimo y se logró ordenar la economía sin que ese proceso lo pagaran las personas de más bajos ingresos", argumentó Grau.

