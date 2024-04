Ministro de Hacienda por paro nacional de trabajadores portuarios: "Me parecen bastante genéricas las demandas que se han planteado"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el paro nacional convocado por la Unión Portuaria de Chile y el Frente de Trabajadores Portuarios del Centro que inició este jueves.

Durante la mañana, en Valparaíso se registraron las primeras manifestaciones con la instalación de barricadas incendiarias en Avenida Errázuriz.

En entrevista con ADN, el secretario de Estado manifestó que le “parecen bastante genéricas las demandas que se han planteado y desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia que, en periodos de mayor intensidad de la actividad exportadora, tienden a producirse este tipo de movimientos”.

En cuanto a las preocupaciones que han surgido en otros sectores respecto a los efectos de esta movilización, indicó que “frente a este tipo de situaciones más que estar asustándose, lo que tenemos que hacer es ver hasta donde los distintos sectores están contribuyendo a que Chile avance, a que podamos ir consolidando esta recuperación que está teniendo la economía”.

“Algo que es desmoralizante a veces es ver cómo tiende a primar mucho los intereses propios, respecto de los intereses del país en su conjunto. Entonces, creo que después de todo lo que hemos pasado en los últimos cuatro años, donde muchas de estas tensiones y disputas han contribuido a prolongar a veces una situación más compleja para el país”, agregó.

Respecto a lo planteado por la Unión Portuaria de Chile sobre que el Gobierno no ha avanzado con la ley general de puertos, el jefe de la billetera fiscal explicó que ha visto que el Ministerio de Transporte “ha trabajado en esta iniciativa, así que creo que, por lo que yo he alcanzado a ver, no es efectivo lo que ahí se señala”.

