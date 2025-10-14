Ministro de Hacienda invita a empresarios en Enade 2025 a "pensar qué Estado necesitan"

En su discurso el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, el ministro de Hacienda Nicolás Grau, invitó a los empresarios a pensar qué tipo de Estado necesitan y a cuidar la nueva institucionalidad de permisos sectoriales.

"A nuestro juicio todavía falta una reflexión mayor del mundo privado respecto de qué tipo de Estado ustedes necesitan para crecer", señaló Grau, en declaraciones publicadas por Emol y explicó que, cuando en su rol como ministro de Economía se reunía con empresas, estas le pedían "un tipo de Estado más ágil, mucho más musculoso, que les solucionara problemas".

Pero advirtió el ministro de Hacienda que esa solicitud no se encontraba cuando todos los empresarios se juntaban. "En general, cuando uno agrega las opiniones se centra en términos impositivos y regulaciones que no los molesten, digamos. Ese sería el resumen. Y por supuesto esas cosas son relevantes, pero no son todo lo que ustedes necesitan para crecer", aseguró Grau.

“Se necesita una articulación público-privada distinta. Y por sobre todas las cosas necesitamos que los privados piensen en esto y que ojalá en futuros Enade (...) exista una conversación en el sector privado, más allá de impuestos y permisos, respecto a qué tipo de Estado necesitan para crecer”, aseguró el jefe de la billetera fiscal.

"Para ser más provocador aún: ustedes no solo necesitan un Estado que no los moleste. Necesitan un Estado que crea bienes públicos en conjunto con ustedes de forma estratégica", aseguró.

Otro ejemplo que entregó Grau en Enade es la ley de permisos de permisos sectoriales. “Esta ley cambia más de 46 leyes, reduce los tiempos en 30% y 70% lo que demuestra que no es necesario demorarse tanto tiempo para los permisos de proyectos de inversión, pero sin bajar los estándares”. No obstante, llamó al mundo privado “a cuidar esta ley”, en especial las declaraciones juradas.

“Los invito a que de manera desprejuiciada busquen en la última década un gobierno que haya hecho todas estas reformas para crecer más”, comentó.

