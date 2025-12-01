Ministro de Hacienda: “Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) que aumentó 2,2% durante octubre.

“Nos trae buenas noticias, con un crecimiento de 2,2% en general de la economía y un 2,6% si excluimos a la minería”, indicó.

El secretario de Estado destacó el crecimiento de más de un 8% del comercio. Además, señaló que teniendo en cuenta el PIB no minero desestacionalizado, “el crecimiento de la economía es de un 3%”.

“Este valor, el PIB no minero desestacionalizado, ha variado entre un 2,5 y un 3% durante todo el año. Si vemos el crecimiento acumulado durante este año, lo que observamos es un crecimiento de 2,5% de la economía”, precisó.

Grau resaltó que estas cifran van en “línea con nuestra expectativa. Así con más crecimiento, con más inversión y también con más empleo, estamos empezando a terminar un buen año en materia económica este 2025”.

